國泰裁員：本地裁走5300人　勞工界：香港史上最大規模

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，今(21)宣布在港裁員5300人，多名資深勞工界人士表示，今次裁員人數或是本港勞工市場史上最大規模的一次，比2002年敦煌酒樓集團結業、約2000名員工失業更多，又擔憂國泰今次裁員會起帶頭作用，其他企業亦有樣學樣，引發大規模裁員潮。

前工聯會副會長梁富華表示，自己為勞工界爭取權益48載，據其了解今次是香港史上最大規模的一次裁員事件，「好少一次過炒幾千人」，如2002年敦煌酒樓集團全線結業，亦只有約2000名員工受影響。他又指出，疫情對本港影響持續，相信該批員工未來求職之路會較困難及漫長，因市場上已無空間容納該些人，其他行業要維持不裁員亦不容易。

勞工界議員潘兆平亦形容，國泰裁員數字令人震驚，以其所知是本港史上最大規模裁員，以往只有80年代一些電子工廠一夜之間要遷往內地，才會突然裁員1000至2000人。他指員工是一間公司的重要資產，當這些人員流失後，日後要補充人手恐不容易，批評國泰作為本港龍頭企業未盡社會責任，「好多人可能想服務國泰一生，冇諗過會咁」。

潘續稱，現時本港失業率高達6.4%，有近25萬人失業，相信難有行業可容納被國泰裁出來的5300人。他又指不少企業現時亦捱得十分辛苦，擔憂國泰帶動裁員潮，會影響到其他大企業紛紛倣效，引發大規模裁員。