藥劑師倡同時打流感及肺炎鏈球菌疫苗　促擴大資助受眾至50歲

新冠肺炎持續肆虐，香港面對第4波疫情來臨之餘，更面臨季節性流感來襲，疫苗重要性不言而喻，香港執業藥劑師協會及香港藥劑專科學院建議市民盡快接種疫苗，避免患上流感或肺炎鏈球菌，以預防新冠肺炎引起的併發症，同時減少死亡率和公營醫院負擔。團體又建議政府調低疫苗接種資助年齡和擴大受眾範圍至50歲。

香港執業藥劑師協會會長鄭綺雯建議，市民應同時接種季節性流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，實行「左流右肺」。在新冠肺炎、流感、肺炎鏈球菌三種病毒下，容易令市民引起併發症而死亡，其中肺炎鏈球菌已連續8年成第2號殺手，2019年因肺炎鏈球菌而死亡個案較2009年上升了72%，同時因肺炎入住公營醫院一年內增11%，反映病毒嚴重性和接種疫苗迫切性。

她又建議政府動用防疫基金添置以上3種病毒疫苗，並擴大為所有65歲以上組別高風險人士免費接種，並期望未來可調低合資格年齡至50歲。她又指，9種新冠肺炎疫苗已達第3階段測試並已投入生產，有望11月中旬在美國獲批，並於下年年頭啟用。

香港藥劑專科學院執行董事陳佩玉亦關注青少年濫用非處方藥物「苯海拉明」。她指，該藥物常用於治療過敏性疾病，濫用會帶來頭痛或作嘔等副作用，與其他藥物或酒精相沖下會帶來幻覺及記憶障礙，甚至死亡，呼籲市民和青少年停止濫用。