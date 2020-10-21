國泰裁員：港龍即日起停運　議員料有助大灣區航空發展

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，今（21日）公布即日起停止營運旗下的港龍航空。有議員指出，近日本地市場出現一間新航空公司，即大灣區航空，現正展開招聘工作，並準備航空營運人許可證(AOC)，相信該公司有機會吸納港龍被裁員工，未來亦可提供多一個選擇予市民，對市民有好處。

議員葛珮帆指出，國泰雖表明港龍停止營運後，會尋求監管機構批准，由國泰及旗下香港快運航空營運港龍大部分航線，惟措施尚未落實，預料其他航空公司，特別是新品牌的企業，例如大灣區航空，亦有機會獲取港龍原有航線，並吸納港龍被裁員工。

她又提到，港龍是本地知名品牌，相信停止營運後，有助大灣區航空等新品牌搶佔市場份額，對其發展有一定幫助。另外，待市道復甦後，未來市民外出亦可有多一個選擇。

深圳東海航空董事長黃楚標早前向東網證實，註冊了航空公司，欲發展國內及東南亞短途航線，並正準備航空營運人許可證(AOC)。根據最新資料顯示，該航空公司於今年7月8日易名為「大灣區航空有限公司」。該公司早於2010年5月24日成立，當時名為「東海航空有限公司」，然後於2019年1月17日易名為「東海航空(香港)有限公司」，直至去年12月5日再易名為「香港紫荊航空有限公司」。