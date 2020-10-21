關員否認藏無牌對講機　截查警員口供未提搜到證物

去年9月網上有傳警員在紅磡一間酒樓結婚擺酒，有市民聞訊到附近聚集「贈興」，警方到場調查時拘捕一名海關關員，指他涉無牌管有一部對講機，控以他一項無牌管有無線電通訊器具罪。被告不認罪，案件今日（21日）在九龍城法院開審。

26歲被告林熾輝報稱任職海關，他被控於去年9月13日，在紅磡紅樂道無牌管有一部無線電發送器具。

警員黎穎斌供稱，當晚他到上址處理非法集結案件，見被告和另一名男子坐在電單車上，於是上前搜查，並在被告的背囊內搜出涉案對講機、防毒面具和寫有救護員的反光背心等物品。

惟辯方指有關對講機其實是放在背囊內的一個腰包之內，黎否認在腰包內找到對講機，但就同意他在兩份書面供詞中，均沒提及搜到對講機一事。辯方直指黎其實並未在被告身上搜到對講機，但黎否認。

另一名在場的警員何曉培（譯音）則指，他不肯定涉案對講機是否在腰包內搜出，甚至不肯定是否在現場搜獲。

控方另傳召通訊辦助理電訊督察林良宏作供，指涉案對講機的發射功率高於規定的0.5瓦，又可使用規定以外的操作頻率，所以須申領牌照。惟他同意，該部機開機時正使用指定頻率，雖亦能使用規定以外的頻率，他無法確定是否有人曾經使用。