許正宇拒允提取強積金救急　稱會削弱制度完整性

香港經濟遭新冠肺炎疫情大受打擊，有議員建議政府容許市民提取強積金戶口累算權益，以解決燃眉之急。財經事務及庫務局局長許正宇今日(21日)在立法會回應質詢時指，如讓就業人士提早提取強積金，會令其累算權益不斷流失，導致失去增值機會，並削弱強積金制度的完整性，難以達致協助退休儲蓄目的。

會上有多名議員不滿政府做法，其中劉業強直斥強積金管理費高、回報率低、成效小，又指現時投資環境不佳，建議政府考慮容許僱主和僱員停供強積金半年，並研究扣稅百分比，劃一扣稅30%。

提出質詢的議員謝偉俊表示，香港失業率上升，惟「保就業」計劃未知會否繼續，擔心裁員潮有增無減。他批評許正宇未有正面回應訴求，僅提及強積金計劃的設計。許則回應指，有留意謝的建議，又指並非無視經濟發展，強調自己同樣擔心經濟發展，但對於是否只針對強積金制度，則值得商榷。

許又指，強積金制度是為退休生活而設計，有積少成多的效果，因此累算權益應等到就業人士退休後才提取。他續指，現時約有400多萬個強積金帳戶，有約36%帳戶的累算權益為1萬港元或以下；約26%帳戶為1萬至5萬港元；約12%帳戶達5萬至10萬港元，平均累算權益則為25萬港元左右。