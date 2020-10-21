教局接25宗警二代被欺凌投訴　楊潤雄：若證教師涉案可取消註冊

去年反修例示威導致警民關係緊張，有議員關注警員子女在校園被同學或教師欺凌的情況。教育局局長楊潤雄今日(21日)在立法會回應質詢時表示，警務處與當局已建立通報機制，自去年中至本月收到25宗有關個案。經調查後確立的個案，校方已對涉事教師與學生採取紀律行動，當局會對涉事老師作跟進調查及行動。有議員質疑有關防止及調查校園欺凌的工作依賴學校處理，會出現「自己查自己」情況，並促教育局設立舉報專線、強制通報欺凌事故制度。

楊指出，自去年6月至今年10月初，當局收到25宗相關個案，當中包括投訴或表達不滿，校方亦根據教育局指引處理個案並向家長交代事件。他強調，若教師欺凌學生的個案屬實，當局會根據程度對教師發出警告信或譴責信，甚至取消其教師註冊。

提出質詢的議員郭偉強指，過去就有調查顯示，香港學生被欺凌情況嚴重，而去年更有黑暴煽動對不同政見人士行使私刑。他不滿教育局的回應是搬字過紙，批評有關防止及調查校園欺凌的工作均依賴學校處理，會出現「自己查自己」情況。他又以宣道小學事件為例，指學校或為了校譽選擇淡化、隱瞞甚至包庇教師違規、違法行為，如引伸至欺凌事件中，憂慮受害學生難受保障。他亦不滿教局未有回應設立舉報專線，及強制通報欺凌事故制度。