西區「犁庭掃穴」反黑行動　一日連冚3賭檔拘30人

西區警區反黑組聯同特別職務隊及軍裝警員等，昨日(20日)在全港各區展開代號「犁庭掃穴」行動，成功偵破5宗案件及破獲3個非法賭檔，同時拘捕30人(19至82歲)。

西區警區反黑組高級督察葉雋熙表示，近月區內發生黑幫暴力及非法收數案，反黑組根據情報及連日部署，昨日突擊搜查位於沙田、黃大仙、西環及香港仔的一些住所，拘捕3男1女，其中部分人有黑幫背景，分別涉嫌「傷人或對他人身體加以嚴重傷害」、「藏有攻擊性武器」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」。行動中，警方檢獲一批懷疑用作黑幫打鬥的武器，包括壘球棍、鐵通、硬身膠棍、士巴拿及內藏刀刃的長身電筒，另檢獲用作淋潑漆油的膠樽、收數紙及陰司紙等。

此外，警方亦留意在新冠肺炎疫情下，有牌照的娛樂場所未能正常營業，造成不法分子借機擴充賭檔。警方根據情報，昨日搗破3個由黑幫操控、活躍於香港仔的地下竹館，拘捕包括主持人在內的26人(44至82歲)，各涉嫌「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」，另檢獲價值共約3萬6千港元的籌碼和賭款，以及大量賭具。被捕人士亦因涉嫌違反「禁聚令」被票控。

警方表示，正追查各案背後涉案人士及犯罪團夥，不排除有更多人被捕。同時警方亦會繼續加強情報搜集，針對性打擊三合會活動及目標人物，截斷他們的收入來源。