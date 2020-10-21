難忍鄰居唐狗吠叫　老翁餵塞藥芝士腸稱讓牠冷靜

家住長洲、年近九旬的老翁疑不滿鄰居飼養的唐狗「由朝吠到晚」，涉嫌將自己服食的6粒痛風藥塞入芝士腸企圖拿來餵狗，幸被鄰居及時發現阻止。老翁因此被控一項企圖殘酷對待動物罪，他否認控罪，案件今(21日)在東區法院開審。法庭裁定案件表證成立，老翁自辯稱只想唐狗冷靜，無意圖令牠受苦。法庭將於11月5日裁決，期間被告獲准繼續保釋。

被告為現年89歲的張國英。據李姓女狗主供稱，去年11月20日晚上近7時，她回家發現被告在她家花園外，並「好快伸手入圍欄擺咗啲嘢入去」，當時她所伺養的唐狗「Happy」正在花園內。李加快腳步往查看，發現被告剛將兩條芝士腸放入花園內，而每條芝士腸均塞了3粒不知名藥丸，遂決定報警處理。

經過化驗後證實，涉案藥丸含有阿士匹靈及咖啡因，若狗隻將案中所有藥丸全吞下，會出現嘔吐、食欲不振、腹瀉、呼吸加速及抽搐等症狀，嚴重更會引致昏迷甚至死亡。

被告自辯時則指，他難忍「Happy」由朝吠到晚，涉案藥丸是他用來止痛的痛風藥，他服後會感到疲倦，故打算「畀佢（「Happy」）試吓會唔會有一樣後果」。他聲稱無意傷害「Happy」：「如果我有心，畀別嘌醇佢食啦」。惟被告在盤問下承認，自己無相關專業知識，故不清楚用藥的劑量及後果，而他平時只會服用1至2粒。