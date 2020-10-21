國泰裁員：去年容許被控暴動機師繼續任職　國泰險陷停飛危機

去年反修例風波期間，國泰航空有多名員工參與違法活動，更縱容被控暴動罪的機師繼續任職，遭到內地民航局懲治，險被停飛。時任國泰行政總裁何杲與顧客及商務總裁盧家培更雙雙辭職，為事件承擔責任。

去年7月底，國泰機師廖頌賢參與中上環的示威被捕，其後被控暴動罪，獲准保釋後仍可離港執勤；8月7日再有國泰員工在網上公開香港警隊足球團的航班資訊。

內地民航局於去年8月9日，向國泰發出重大航空安全風險警示，並列出3點要求，包括要求國泰所有參與和支持非法游行示威、暴力衝擊及有過激行爲的人員停飛內地航班；報送所有飛往內地和飛越內地領空的機組人員身份訊息，未經審核不予接收該航班；遞交提升飛行安全和安保水平的措施方案。

為免陷入停飛困局，國泰答應所有要求，並向所有員工發信指參與機場的非法集會或會受紀律處分；將涉嫌違法違規的員工包括廖頌賢在內解僱；國泰大股東、太古集團主席施銘倫相約民航局副局長在北京會面，圖化解危機。而時任行政總裁何杲與顧客及商務總裁盧家培更雙雙辭職，為事件承擔責任。

另外，除機師涉參與暴動和員工洩露香港警隊消息，國泰工會曾呼籲參與機場反修例集會、響應罷工行動；國泰亦曾將台灣和香港列在國家位置；有空姐曾參與非法集會等。