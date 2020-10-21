男生藏尖杖錘子判感化　法庭同意阻嚇不足或改判社服令

去年11月有市民發起「大三罷」，期間一名17歲男生涉嫌藏有削尖的行山杖和錘子，他承認管有適合作非法用途的工具，和管有任何物品意圖毀或損壞財產兩罪後被判感化12個月。律政司認為刑罰明顯過輕，今（21日）在沙田法院申請刑期覆核，裁判官聽罷陳詞後，同意感化令的阻嚇性或不足，但考慮到被告沒有實際使用案中的工具及造成財物損壞，決定再為被告索取社服令報告，並將案押後至11月4日判刑，期間被告獲准以1000港元保釋。

律政司代表指，報告顯示被告有錯誤觀念需要糾正，其家長亦對他監管不足。而法庭不應側重在被告的更生，認為感化令不足以反映案情嚴重性。

辯方律師則回應稱，與其他同類案件相比，本案不是最嚴重一類，並非必定要判處拘禁式刑罰，故法庭判刑沒有犯錯，但若要改判社會服務令，被告也會接受。

17歲被告呂皓翹，被控於2019年11月12日在馬鞍山德信中學外，管有一支尖的鐵枝、一支削尖的行山杖、一個錘子及一個用作打碎玻璃的錘子。案情指，有馬鞍山居民於案發當日早上發現有人堵路，於是報警。警員到場追捕，結果在德信中學外截停被告，並在其背包搜獲涉案物品，警誡下被告保持緘默。