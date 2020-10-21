調查指逾5成墟市檔主收入大減　團體促重開場地辦墟市

新冠肺炎疫持續，政府早前雖推出「保就業」計劃，惟很多失業及就業不足人士未能受惠，當中包括從事墟市擺賣的檔主。撐.基層墟市聯盟於本月進行問卷調查，收集墟市檔主對現時經濟狀況，以及對於重啟墟市作為扶助就業的意見，調查發現逾5成受訪者收入大減，促請政府重開場地予團體申辦墟市，解決檔主正面對的經濟難關。

是次調查於本月12日至18日，透過網上問卷訪問177位基層檔主及有意從事墟市擺賣的街坊，結果發現他們的經濟收入在疫情下大受影響，超過5成人收入減少一半或以上或完全沒有收入，嚴重影響他們的經濟及生活狀況；亦有約8成的檔主要求設立墟市啟動基⾦，以資助社福機構恆常舉辦墟市及設立墟市用地，提供恆常擺檔機會，減輕疫情對他們的經濟影響。

該聯盟代表張延認為，政府以疫情為藉口拒絕開放場地，但現時不少商場及私人地方持續舉行各式市集或展銷活動，反映只要民間團體確實執行防疫措施，就能在安全情況舉辦墟市，他促請政府應盡快重新開放場地予團體申辦墟市，以推動地區經濟的發展。

另外，關注綜援低收入聯盟組織幹事范沛縈亦表示，各團體有多年舉辦墟市經驗，批評政府拒絕開放場地是非常不合理，亦無助解決基層失業問題，令基層檔主生活百上加斤。葵青基層墟市關注小組的代表梁女士是自製手作產品的檔主，她則認為政府應批准區內恆常舉辦墟市，以幫助檔主幫補收入，及穩定就業。