17歲中學生年初涉汽油彈通渠水襲美心餅店傷人　昨日被捕

今年1月11日，長沙灣元州邨商場一間美心西餅遭數名黑衣人刑毀、投擲汽油彈及腐蝕性液體後逃去，案中一名女顧客被腐蝕性液體濺中受傷送院。事隔近10個月後，警方昨日（20日）拘捕1名17歲男中學生，該名中學生犯案時，年僅16歲，他涉嫌刑事毀壞、縱火、淋潑腐蝕性液體及意圖使人身體受嚴重傷害而被捕。據悉，被捕男子曾於今年8月31日，在旺角區涉嫌非法堵路時被捕，在其身上搜出一張網上新聞平台的記者證。

深水埗警區重案組偵緝督察陳文靜表示，今年1月11日晚上7時許，四名暴徒突然衝入長沙灣區內一間西餅店，用硬物將玻璃櫥窗打碎，並投擲2枚汽油彈，其後更淋潑腐蝕性液體，並濺中一名顧客雙腳，4人其後迅速逃去，遺下一個紙袋，袋內裝有2枚汽油彈及多支石油氣罐。

深水埗警區重案組接手調查案件，經深入調查，昨日(20日)在牛頭角區拘捕一名17歲少年，案發時少年僅16歲，他涉嫌「刑事毀壞」、「縱火」及「意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體」罪，現正被扣留調查。被捕少年為一名中學生，在港島東區一間中學就讀。

陳續指，今次是男童第2次在反修例暴力罪行中被捕，他首次被捕是在今年8月31日，在旺角區涉嫌非法堵路，警方並在他身上搜出記者證，記者證屬於一個地區性新聞網上平台，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

案發當日，4名身穿黑衣及戴上口罩男子手持武器，闖入長沙灣元州邨商場地下美心西餅，期間，有人砸毀一幅玻璃櫥窗，並投擲汽油彈，其後更淋潑腐蝕性液體，一名姓陶(35歲)女顧客慌忙走避，惟腳部仍被濺中受傷，姓何(46歲)女負責人見狀報警求助，救護員到場，將陶送院治理。