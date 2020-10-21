懲處問題教師欠阻嚇力　議員斥教育局不知所謂

教育局自去年6月至今年8月，接獲247宗針對教師的投訴，但只有1名教師被取消註冊，有家長質疑教育局懲處欠阻嚇力。有議員今日(21日)在立法會大會上提出質詢，批評教育局未有公開涉事教師的資料，指局方應當嚴厲執法。另有議員指局方一直只回應有既定機制處理問題，直斥不知所謂。

議員葛珮帆稱，教育局的工作包括加強社會對本港教育的信心，惟教育局未有公開涉事教師的資料，質疑局方及校方想息事寧人。議員張華峰指，政府早前稱處理教育問題會迎難而上，惟局方一直稱「跟機制做嘢」，張直斥不知所謂，質疑局方是否有信心及誠意解決本港教育問題。

議員李國麟則批評，局方沒有透明機制監察本港教育及教師專業操守，質疑局方早前將教師除名屬於「黑箱作業」。他認為，需要成立獨立規管教師的委員會等法定機構，規管教師的質素、專業水平及懲處等問題。

教育局局長楊潤雄表示，247宗關於教師涉嫌與社會事件有關的專業失當投訴中，有涉案教師被學校免除科主任或副校長職務、暫緩增薪，甚至停職的。學校亦會加強對有關教師的監管(例如觀課、審視其使用的教材)、檢視發展和使用校本教材的機制等。

對於公開涉事教師的個人資料，楊回應指，部分個案已進入法律程序，故不便評論，稱局方會根據現行法例及機制處理，並會小心處理個人資料。楊又稱，根據教育統籌委員會過往的報告，認為處理教師投訴的機制毋須太大改變，直言局方暫時認為沒有需要成立教學專業議會的需要。

至於社會及家長該如何監察教育問題？楊指，家長可以向校方提出檢閱教材，如有投訴亦可跟既定程序向教育局反映，屆時局方將會分析及研究，或向投訴人及涉事教師索取資料。楊又指，局方認真處理每一宗投訴，但希望市民明白局方處理需時，局方會根據過往經驗，加快處理速度，並指過一段時間後，局方會將個案分析、整合後給予社會參考。