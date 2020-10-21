《環時》記者遇襲案　機場集會暴力升級成暴動

內地《環球時報》記者付國豪，去年8月在香港國際機場遭人圍毆及禁錮一案，今天(21日)在區院續審。控方開案陳詞指，付當日遭群眾包圍及質疑他假扮記者，有人將他反綁在行李車上，有人向他的臉照射雷射光，更有人嘗試脫去他的褲子但不成功。

4名被告賴雲龍(20歲)、畢慧芬(23歲)、何家樂(29歲)及黃逸豪(29歲)，分別被控於2019年8月13日與14日期間，在機場一號客運大樓離境大堂參與暴動、非法集結、非法禁錮、對他人身體加以嚴重傷害、阻礙公職人員及管有攻擊性武器。

控方指，非法集結於當晚11時半開始發生，第四被告黃逸豪在此階段已加入其中，跟現場人士一同叫囂之餘，又與群眾包圍付國豪，更一度嘗試用索帶將付反綁，並出手阻止付離開。

到約11時49分現場暴力規模升級演變成為暴動，其餘3名被告參與其中。控方播放現場片段，指群眾要求付國豪坐在行李車上，次被告畢慧芬手持索帶對付的腳有所動作，更與第三被告何家樂一同將付由行李車拖到地上。

控方指，何家樂直接對付國豪施行暴力，曾更企圖阻礙記者拍攝以隱藏自己的身份，而雖然於案發時他戴上小丑面具，但警方從他的私家車及家中搜到多項證物，可協助辨認出他的身份。

至於首被告賴雲龍，則被指與畢、何二人一同作出破壞社會安寧的行為，並對付國豪施行暴力。