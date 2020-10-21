國泰裁員：獲政府注資貸款　議員批國泰無力償還或成庫房壞賬

政府今年6月破天荒動用土地基金，向國泰航空注資273億港元，其中78億港元屬過渡貸款，國泰每次提取貸款後，需在18個月內連同息率償還；其餘197億港元為優先股，雖償還遞增股息，首3年為3%。由於國際航空運輸協會(IATA)早前已預言航空業最快2024年才開始復甦，有議員表示，以國泰現時狀況而言，不相信國泰可按時還債，或成為政府庫房壞賬。

議員鄭松泰說，國泰大規模裁員並放棄港龍品牌去繼續營運，對早前注資國泰的政府而言，是最不利的決定，因代表該企業已無法賺錢，「我唔相信佢有能力還債」，形容現時國泰猶如需政府救助、無法償還債務的「殭屍企業」。

鄭續批評，政府高官6月決定繞過立法會注資國泰時，理應已明白疫情無法在短時間內完結，該筆注資有機會成為庫房壞賬，事件證明財政司司長陳茂波當時稱注資屬「商業決定」、「有合理投資回報」的說法是胡說八道。他形容是政府投資失利，「如果政府以為佢還到(債)，咁真係太天真！」

另外，有消息指國泰裁員後，政府注資能助國泰撐多2年以上，惟國泰約8個月後即要向政府支付3%利息，而政府無打算再向國泰注資或借貸。