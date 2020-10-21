118號城巴謀殺案播片　被告用刀狂刺女友　乘客爭相走避

土木工程師在118號城巴上用廚房刀刺死女友的案件，今天(21日)在高院續審。控方播放涉案巴士上層的閉路電視的片段。從片段所見，死者事發前坐在前排近窗位置，被告坐在她旁邊近走廊位置，但被告突然從背包拿刀狂刺死者，死者無法走避，一直躺在血泊上沒有動靜，乘客則爭相走避。

現年25歲被告吳欣鍵被控於17年9月16日，在柴灣謀殺當時20歲的李倩姮。控方在法庭播放被告和死者在案發當日凌晨的手機對話錄音。被告提如果死者參與大學迎新營或會被「抽手」。兩人於案發也當日凌晨談及他們性交的片段，被告一開始就說：「依家錄緊音，你所講嘅嘢你係自願講，我無迫你㗎嘛！費事人哋聽到，以為我迫你」被告又稱：「我哋以前做愛嘅片，我已經畀曬SD Card（記憶卡）同USB(記憶捧）你。」

就死者指被告用性交片段威脅她，被告要死者承諾刪除有關錄音和不留備份，死者則說：「難保你有一日再發癲，你都唔肯面對自己嘅問題，以為自己可以控制到所有嘢。」兩人之後的對話不斷表示不信任對方，被告認為死者可能將該些「威脅說話」備份，死者則認為被告可能有備份性愛片段，死者更稱：「難保有一日你好憎我，損害我嘅名聲，可能做啲嘢擺上網」，被告則要陪死者參加迎新營。

另外，巴士閉路電視片段又顯示，被告狂刺女死者後，站起望向其他乘客，乘客爭相走避，坐在側邊的乘客更起身跨過座位，向車廂後方逃生。被告之後走向走廊並以刀自捅數下，及後衝向另一邊以頭撞車窗數下，其後拿起巴士上的錘子破窗再一躍而下。案件明天續審，控方將開始傳召證人作供。