7成打工仔疫情下改變飲食習慣　失衡飲食嚴重

港人在疫情期間飲食習慣有所改變，以致失衡飲食及缺乏運動的情況嚴重。

有調查發現，港人在疫情期間的飲食習慣大改，以致失衡飲食及缺乏運動情況嚴重，營養師建議市民多做帶氧及阻力運動，減低出現糖尿併發症機會。

調查於上月透過網上問卷訪問916名年齡介乎20至55歲的港人，了解他們抗疫期間的飲食與運動習慣及對糖尿病的認知。調查發現，7成受訪打工仔表示，疫情下在家工作，飲食習慣也轉為叫外賣解決三餐，而最常叫的是炒粉麵飯，其次是快餐和家庭小菜。另有近6成人表示，「留家抗疫太苦悶，食零食可令自己開心」，有41%人完全沒有運動習慣，僅8%受訪者每周運動量達150分鐘或以上。

在失衡飲食加上嚴重缺乏運動的雙重因素下，港人容易增磅，註冊營養師劉惠汶說，現時香港每10個二型糖尿病患者中，有9個超重或肥胖，這類病人較容易出現糖尿併發症，死亡風險更比一般人高7倍。

劉建議可多選擇有助穩定血糖的低升糖指數碳水化合物，同時配合帶氧及阻力運動，增加熱量消耗並有助改善身體對胰島素的敏感度，保持血糖水平健康。