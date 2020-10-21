逾1.1萬間美容按摩院及派對房間再獲資助　周五起可申請

各行各業均受新冠肺炎疫情影響，政府今日(21日)宣布，防疫抗疫基金下的「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」，將於本周五(23日)起推出第2輪申請，預計可惠及約1.1萬間美容院及按摩院、和約500間派對房間，申請期至11月1日止。

政府指已預留3.5億港元推動計劃，按規定連鎖美容院及按摩院可獲得最多150萬港元資助，而每間合資格的派對房間則會獲得一次過2萬港元資助，資助預計將於本月底前開始陸續發放。

為簡化申請程序，首輪計劃成功獲批的美容院、按摩院及派對房間申請者，只需額外提交指定業務地址證明，以證明仍然營運。秘書處就會按首輪批核的員工人數，以決定申請人應得的資助金額，而毋須重新提交商業資料及全套證明文件。至於沒有申請首輪計劃商戶、已申請首輪計劃並正等待覆核結果的商戶，以及已於首輪計劃成功獲批，但需要更改業務資料的商戶則須於網上申請系統遞交新申請。

計劃的受惠對象為，因防疫限制停業或由社企經營的美容院、按摩院及派對房間，申請人須透過專屬網站提交申請及文件，而社企經營的申請者則須透過計劃專設的網上申請系統提交。若申請者沒有商業登記，則須聯絡香港社會服務聯會，以取得其簽發的證明書及遞交申請表。