癌症新增個案創新高　女患者新症或首次超越男性

香港癌症新增個案再創新高！醫院管理局香港癌症資料統計中心今日(21日)公布最新的癌症統計數字，顯示2018年新增34,028宗癌症，比2017年多953宗，增加2.9%。其中「頭號殺手」大腸癌連續第6年為香港最多人患的癌症；其次為肺癌，其死亡率為全港癌症最高。其中乳腺癌新症個案持續上升，在過去十年間上升76%。另外，兩性患癌數字有明顯收窄，中心預計2019年女性患癌確診個案數字很大機會「歷史性」超過男性。

根據香港癌症資料中心發表的數據顯示，逾3萬宗新增個案中，男性發病率比女性略高，其中17,040宗為男性，16,988宗為女性，兩性確診數字僅相差52宗，相對10年前的1643宗，收窄愈趨明顯。中心總監黃錦洪稱，由於香港人口結構轉變，女性比男性人數多，加上生活習慣及飲食習慣的轉變，預計2019年香港女性患癌確診數字會比男性高，形容是「歷史性時刻」。

最常確診的5種癌症依次為，大腸癌、肺癌、乳腺癌、前列腺癌及肝癌。其中大腸癌及乳腺癌依然為男性及女性癌症之首。其中乳腺癌新症個案持續上升，較去年增加5.8%，而且乳腺癌在過去10年新症確診數字增幅最大，上升76%。

此外，癌症依然是香港頭號殺手，2018年有14,594人死於癌症，較2017年增加240宗。其中，肺癌致命率為最高，達26.4%，其次為大腸癌(15.9%)、肝癌(10.2%)、乳腺癌(5.2%)和胰臟癌(4.9%)。

2018年香港五大常見確診癌症(百分比)

●1. 大腸癌 (16.6%)

●2. 肺癌 (15.4%)

●3. 乳腺癌(13.7%)

●4. 前列腺癌 (6.5%)

●5. 肝癌 (5.1%)

2018年五大致命癌症(死亡率百分比)

●1. 肺癌(26.4%)

●2. 大腸癌(15.9%)

●3. 肝癌(10.2%)

●4. 乳腺癌 (5.2%)

●5. 胰臟癌(4.9%)