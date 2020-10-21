印領館職員免坐疫監揭亂豁免　港府5個月允22萬人次免檢疫

本港近日接連錄得海外輸入的新冠肺炎確診個案，其中一名印度領事助理於本月15日由印度新德里抵港，翌日確診。衞生署其後發現他並非屬於可獲豁免強制檢疫的級別，承認安排有誤並致歉。食物及衞生局資料顯示，港府於今年5月至9月向訪港的豁免檢疫人士發出超過22.6萬份醫學監察通知書，當中於7月發出5.3萬份，為該5個月以來單月最高的數字。

保安局回覆議員提問，指今年5月至9月均有向獲豁免檢疫人士發出醫學監察通知書。今年5月僅錄得約4萬份，6月就上升逾一成四，達4.59萬份；至於爆發第3波疫情的7月份，該數字上升，錄得5.3萬份，升幅達一成六。其後數字於8月回落至4.1萬份，但於9月再反彈至4.56萬份，上升逾一成。

翻查今年7月衞生署的資料，今年3、4月所發出醫學監察通知書分別只有3.9萬和3.6萬份。港府目前將33類人士列為豁免檢疫類別，當中包括跨境貨車司機及履行與政府相關運作的政府人員等。

另外，根據保安局提供出入境數字，今年6月至9月持單程證來港的人數為3907人。港府指，因單程證人士仍有來港與家人團聚的需要，因此在今年6月8日起開放深圳灣管制站予有關人士來港，他們均須根據法例接受14天強制檢疫。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，衞生署「擺烏龍」事件正好揭露了現行豁免檢疫制度的問題，指豁免檢疫級別太多，單靠前線憑記憶或即場判斷極容易出錯，認為衞生署應簡化流程，在豁免檢疫人士入境前先規定入境者作出申請，並設立系統自動核實其身份是否屬豁免級別，避免對方入境後才由前線人員去即場判斷。他指衞生署一日不改善制度，日後同類的出錯情況只會不斷發生。

對於衞生署錯誤「放生」該名印度領事人員返回住所，梁指情況值得高度關注，一來該署已搞錯對方的檢疫安排，二來這些人士可以不用如一般旅客般須等候檢測結果呈陰性才獲准離開，能直接回家等候，結果製造了播毒漏洞，不但增加同住大廈居民的染疫風險，若染疫者曾外出，更製造新一波的社區傳播源頭。他又說，新冠肺炎患者在發病初期的傳染性最高，批評衞生署要做好把關，勿增加社區疫情嚴重性。

事件發生於本月15日，一名25歲印度領事男職員當日由印度抵港，在機場進行檢測後直接返回薄扶林花園第6座的住所，翌日檢測結果證實確診。衞生署連日來拒交待患者身份，亦拒透露對方是否屬豁免檢疫人士，拖足4日，直至本月19日才主動出稿交待「擺烏龍」，搞錯了對方的豁免安排。按照規定，印度被香港列為高風險地區，一般入境者均須於酒店檢疫14日。

東網今日再向衞生署追問該名確診者的情況及後續跟進，該署沒有進一步補充。而衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，前線工作人員在查閱文件時，誤以為他屬豁免檢疫人士，由於相關文件及人士類型太多，她已再次提醒同事要謹慎處理，若有不確定情況要通知主管核實。