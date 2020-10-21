政府去年至今年上半年接438宗虐待動物舉報　僅7%案件被控

本港近年不時發生虐待動物案件，包括今年2月深井有30隻動物疑被人從高處擲下，當中有18隻死亡，行為令人髪指，惟律政司早前以證據不足為由，決定不起訴該宗案件的疑犯。據警方及漁護署資料顯示，由去年及今年首6個月，接到懷疑殘酷對待動物個案共438宗，當中共有7%即34宗落案檢控，而涉殘酷對待動物而被定罪的案件共有30宗。

根據資料，懷疑殘酷對待動物個案的舉報，2018、2019及今年首6個月，分別有368、288及150宗，當中檢控的則分別有27、29及5宗。食物及衞生局局長陳肇始以書面回覆立法會稱，接獲的眾多舉報，經調查後，發現大部分與滋擾有關，不涉及殘酷對待動物。而由去年至今年首半年，因殘酷對待動物而被定罪的案件有30宗，當中僅11宗被判即時監禁，刑罰最重的一宗僅判囚10個月。

被問到為何對部分案件不起訴，陳肇始引述律政司表示，就每宗案件作出檢控與否的決定時，檢控人員必須就執法部門所得的證據和適用法律進行客觀和專業的分析，並按《檢控守則》行事。假若案件沒有合理定罪機會，檢控部門不會提出檢控。

至於政府有何新措施打擊這類罪行，陳稱，政府一直多管齊下維護動物福利，包括多個部門及香港愛護動物協會等組織推行宣傳，提高公眾防止殘酷對待動物的意識。另在法例層面，政府提議修訂《防止殘酷對待動物條例》，考慮對嚴重的殘酷對待動物案件引入可公訴罪行。政府在去年就上述建議諮詢公眾，今年4月向立法會食物安全及環境衞生事務委員會報告諮詢的結果，又指會全速進行草擬法例的工作，盡快把條例草案提交立法會。

至於執法方面，警方已在全港22個設有刑事調查隊的警區設立專責調查隊，專責處理當區的殘酷對待動物案件；警方、漁護署及愛協已設立合作機制，漁護署及愛協人員有需要時會前往相關案件現場助查，另外，漁護署及愛協的人員會向參與基礎訓練課程和偵緝訓練課程的警員進行培訓，講解調查相關案件的多機構合作模式；警方亦已建立網上資料庫，供專責刑事調查隊分享調查經驗和知識。

議員葛珮帆稱，接到懷疑殘酷對待動物個案中，僅7%的案件被檢控，她質疑律政司有「放生」之嫌，批評律政司檢控率低，阻嚇力不足兼縱容歪風，只會令更多人以為犯法不需要付出代價。對於深井的擲動物案，葛強烈不滿律政司不提出起訴，早前已去信要求律政司重新審視有關案件，把案件交由法庭裁決，以給予市民及逝世動物一個交代。她又希望政府盡快修訂《防止殘酷對待動物條例》，並就《動物福利法》立法，她認為由政府修例及立例，會較議員提出私人條例草案修例快捷以及理想。