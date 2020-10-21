一手樓空置稅惹爭議　陳帆11月11日正式到立法會宣布撤回

運輸及房屋局周一(19日)宣布撤回兩條法案，包括涉及向一手貨尾單位徵收額外差餉的《2019年差餉(修訂)條例草案》，以及引進專營的士的《專營的士服務條例草案》。根據局長陳帆致立法會內務委員會主席的信函，當局計劃於11月11日的大會上正式宣布撤回上述2條法案。

運房局表示，因應最新的經濟情況及各方意見，當局在平衡各方考量後，決定不會在今個立法年度內再推動上述2項政策。陳帆去信內會主席，根據《議事規則》第54(5)條提出書面預告，計劃在11月11日的大會上將上述2條法案恢復二讀辯論，目的是為了按照《議事規則》第64(2)條宣布撤回有關法案。

今屆立法會會期原定今年7月中完結，惟直至今年5月結束時，上述2項法案仍停留在法案委員會階段，加上議員對法案內容有分歧，2個委員會分別於6月初及6月底通過中止審議工作。因應立法會換屆選舉押後1年舉行，現屆立法會延長任期不少於1年，令眾多未及完成審議的法案毋須推倒重來，可按現有審議階段繼續處理，惟當局最終決定撤回上述2條法案。