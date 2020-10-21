國泰裁員：空服員經訓練具客戶技巧　地產界向被裁員工招手

正當航空界一片愁雲慘霧之際，另一邊廂地產界隨即伸出「橄欖枝」，呼籲把握事業「Take2」轉機。有地產公司指，地產行業受疫情的影響較細，樓市走勢樂觀，明言需要大量的新血加盟，計劃增聘至少300名前線員工。

美聯物業指，地產代理屬少數「疫市」擴軍的行業，該公司早前首推以機艙服務員為主角的「雲招聘」影片，吸引航空業人士入，今年至今已有近70位來自航空業及旅遊業的人士加盟。集團又指，已設立特別招聘熱線，並會提供度身訂造的專業培訓課程，協助新人轉型。

集團行政總裁布少明指，地產行業受疫情的影響相對較少，故美聯物業早已展開全渠道的招聘攻勢，冀襄助受疫情影響的失業人士。源自航空服務業的人才成為重點吸納對象，因為他們都受過專業培訓，擁有高學歷及專業的客戶服務技巧，更能適應地產代理行業的生態。

利嘉閣亦加入「搶人」戰圈，總裁廖偉強表示，航空及服務業的人員均受過專業的培訓，不論學歷、知識範疇、外觀形象及客戶服務技巧均相當理想，若能吸引他們投身地產代理行業，除了補充人手需求，亦有助提升行內整體服務質素。

廖偉強指，樓市未來走勢樂觀，計劃今年內再增聘300名前線員工，以應付樓市回暖的情況，又會極積對外作招聘，特設特別專組及熱線，吸納被裁的國泰員工。他指，集團會向他們提供專業培訓及協助轉型。