重陽將至墳場打破傳統　設導賞團授港青早期華人文化

墳場在傳統上是較為沉重、忌諱的話題，臨近下周日(25日)重陽節，有墳場引入藝術元素，增設富有文化、傳統及現代元素壁畫，打破傳統的形象、並聯合機構推出墳場導賞團，以墳場作切入點，介紹各個離世名人的生平，讓市民了解早期華人「旅港」的文化及該批華人在香港「落地生根」的故事。

前香港歷史博物館總館長、「落地生根」探知行專家顧問丁新豹表示，對上一代或是再上一代的香港人而言，鄧肇堅、馮平山、周壽臣等人可說是家喻戶曉，但數十年後的年輕人未必認識，更笑言「叫你睇書又未必睇入腦、上堂你可能又眼瞓」，因此導賞團會是較軟性的方式，作為切入點讓年輕人認識歷史。

丁又稱，在1913年前，為華人設置的墳場只屬臨時性質，但在辛亥革命後很多人由廣東到香港，部分華人富起來，「不再是落葉歸根而是落地生根」，決定植根香港，故研究為何會有華人永遠墳場十分有趣。華永會行政總監麥鉅然亦指，香港仔華人永遠墳場是香港首個容許讓華人永久下葬的地點，成立而來約有3萬至4萬名先人下葬。

華永會外部事務委員會主席陳穎文表示，導賞團需視乎疫情發展，希望可在今年11至12月推出。長春社文化古蹟資源中心執行總監劉國偉則指，香港仔華人永遠墳場中的每位人物皆有其歷史，亦與中國及香港近代史互相扣連，希望組織是次的活動可以提升市民對文物保育、歷史的認識。

問及數日後重陽節的安排，華人永遠墳場管理委員會營運主管李詠絮表示，疫情下預計只有往年約5成人到訪，警方在交通方面會實施封路措施，市民需要自行走入墳場，已安排額外人手，以加強清潔。

至於近期歷史博物館更新「香港故事」展廳，丁新豹表示一般的常設展並不代表永久展覽，通常十年八載便要改變，以香港故事而言「已經過咗期好耐」，認為應盡早要變。丁又認為改變時展示的形式應該要改變，形容「我哋嗰個年代好多嘢都無」，因此在重新設計的過程中可多使用新的科技。