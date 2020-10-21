荃灣自動泊車系統延遲截標兩周　運輸署稱投標者需時準備

政府擬在荃灣海盛路官地興建自動泊車系統。

運輸署擬在6個地點興建自動泊車系統，首個招標的相關選址位於荃灣海盛路一幅官地，原定本月底截標。不過，運輸署指由於投標者要求更多時間準備文件，決定將截標日期延至下月13日。

該幅位於海盛路及海角街交界的政府短期租約用地，運輸署於上月底招標，用以興建首個自動泊車系統。根據租約條款，中標者須於租約生效日期起12個月內架設、興建及安裝拼圖型自動泊車系統，提供不少於245個車位，當中的自動泊車系統車位不少於75個。

項目原定本月30日中午12時截標。運輸署今日(21日)表示，延長項目截標日期兩個星期，至下月13日中午12時。投標者須限期前，把標書放入金鐘道政府合署低座5樓503室的「工務投標箱」內，逾期不會受理。

運輸署發言人表示，由於在招標期內，有部分準投標者向政府反映希望延長招標限期，以便妥善地擬備標書，政府經考慮後，決定將招標期延長兩星期。

政府計劃推行6個自動泊車系統先導項目，當中4個已有選址，除上述荃灣官地外外，還有深水埗欽州街及通州街交界的公共休憩用地，以及上環中港道和柴灣常茂街的2座擬建政府大樓用地。