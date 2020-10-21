立會辯論修例加快審理免遣返聲請案　許智峯行為不檢被逐離場

立法會大會今日(21日)恢復二讀辯論《2019年成文法(雜項規定)條例草案》，草案包括就《高等法院條例》等作出雜項修訂，司法機構建議修訂上訴庭處理部分司法覆核許可程序，由一般3名法官改由2名法官處理，以加快處理部分案件，包括免遣返聲請的司法覆核案。建制及泛民主派議員意見不一，其中議員莫乃光更提出終止待續議案。

民主黨議員許智峯發言期間，被指多次離題，又出言侮辱主席梁君彥，並企上枱大叫，梁認為許的行為極之不檢點，要求許離開會議廳。

議員鄭泳舜指，由於近年免遣返聲請的案件上升，工作量對法院帶來壓力，處理時間頗長，留意到社會上有不少的少數族裔自身都不滿有關安排，坦言要這批人無了期等，愈拖愈長，未知結果期間又需要花很多時間去融入生活，過程產生其他問題如被標籤等，若司法機構修例加快處理案件，對少數族裔人士絕對是好事。

議員莫乃光則提出中止待續議案，他指司法機構人手短缺問題確實存在，由2015年至去年，各級法院法官人數下跌至156人，司法機構應要想辦法解決，但至今法官空缺仍佔28%，認為是受現時司法獨立受到衝擊影響，導致請人困難，修例建議存在爭議且無法解決現時人手問題，當局應該撤回。

梁君彥隨即宣布訂定辯論時限，指會在今晚進行表決。梁表示，草案本無爭議性，而且立法會已連續第2個星期辯論修例，用超過9小時二讀辯論，較一般法案多，議員點算法定人數多達27次，消耗約4小時，議員發言多次離題和重複論點，由於議會有其他事項有待處理，他決定在適當時間中止辯論，引起在場泛民議員不滿，批評他濫權。