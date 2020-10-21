國泰裁員：工會指留任員工底薪最多減36%　合約統一棄新舊制

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，今日(21日)宣布削減約8500個職位，香港方面裁員5300人，至於留任員工亦有新合約安排。國泰航空公司空中服務員工會主席王思敏今日(21日)與集團高層會面後向傳媒表示，與公司商討了留任員工的新合約安排。

王指，之前員工合約種類較多，現時將統一為單一合約，員工基本底薪下調14%至36%，至於飛行時薪方面亦有下跌，跌幅視乎年資及職位有所不同，受最大影響的是機艙事務長。而新合約將於明年1月起生效，惟部分條款將於11月5日起實施，她未有進一步交代相關條款細節，僅指公司明言新合約會長遠實行。

王坦言，相關合約調整非預料中事，亦沒考慮過此為長遠安排，她認為疫情過後航空業便會有起息，已在會上促請將新約安排由永久改為兩三年的短期調整，亦希望管理層考慮每年，甚至每2年因應公司財政狀況檢視合約安排，惟管理層至今未有許下任何承諾，僅指會向高層反映。

她又指，機組人員的飛行時數難以回復至疫情前的水平，公司亦明言同事明年要繼續放無薪假，認為所有員工都深受影響，對新合約感不滿。而被解僱的約2000名機組人員今日已收到電郵通知。被問到會否再與管理層會面，王表示暫示未有下次會談時間，但相信很快會與公司就薪酬問題磋商。