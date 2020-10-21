天資基因檢測中心為高危群組驗毒　至今化驗1320個樣本

新冠肺炎疫情爆發以來，港府定期為高危群組進行病毒檢測，包括餐飲業界、的士司機及院舍員工等特定組別，交由本地多個檢測承辦商負責，這些承辦商的認可資格備受關注。當中四大承辦商負責不少樣本化驗，包括「華昇診斷中心」、「駿嶺生物科技有限公司」、「天資基因檢測中心」及「中龍檢驗認證（香港）有限公司」。而「天資基因檢測中心」主要負責為政府部門員工檢測，合共檢測了1320個樣本。

承辦商「天資基因檢測中心」主要負責為民眾安全服務隊員工及隊員、香港電台指定前線員工、土木工程拓展署指定員工、水務署前線員工、稅務局提供前線及緊急服務的員工、渠務署前線員工、建築署員工、通訊事務管理局辦公室前線員工、環境保護署前線員工，以及綠在區區和社區回收中心營辦團體員工及政府廢電器電子產品處理及回收設施（WEEE·PARK）營辦商的物流員工。

該中心屬富康基因科技集團旗下，配置國際認可之先進設備，亦使用美國FDA及CLIA國際認證實驗室的先進技術平台，使用世衞認可的快速測試技術，同時參與了衞生署品質保證計劃，確保其化驗技術達到合格水平。

其他高危群組如餐飲業員工、的士司機、院舍員工等，由其他承辦商負責，包括「華昇診斷中心」檢測了130,607個樣本，「中龍檢驗認證（香港）有限公司」檢測了128,051個樣本，「駿嶺生物科技有限公司」則檢測了13,227個。