國泰裁員：國泰「倖存者」焗簽新合約　舊制員工變相減薪三成

國泰航空向員工「開刀」救亡，不但打爛5300人飯碗，即使逃過裁員命運的「倖存者」日子亦不好過。國泰已表明，來年無人工加，獲安排過渡的員工須簽訂新合約，即原有的新舊制合約將取消，員工的底薪及飛行時薪齊遭「封頂」，即員工須變相減薪14%至36%，且舊制員工職級愈高，減薪幅度愈高。

大裁員傳聞已久，國泰航空今早終落實計劃，國泰港龍航空的受影響員工遭即時遣散，至於過渡員工，國泰則表明明年將無人工加，今年第13個月年終獎金也落空，至於高級管理層則須減薪至明年底。

與此同時，國泰亦向現役機艙服務員發出新合約，新合約條款列明薪酬，包括底薪、以及每月按飛行時數計算的「額外飛行薪金」。國泰按不同職級的底薪「封頂」，空服員訂為12,600港元、機艙事務長則為18,200港元，高級機艙事務長及機艙服務經理，則分別為25,200港元及33,250港元。

至於飛行時薪上限則介乎180港元至475港元不等。不過，需每月飛行時數逾70小時才享有額外飛行薪金，部分年資長的員工變相減薪。新合約明年1月起生效，其中部分條款則將於下月5日起實施。員工須於下周三(28日)前簽署同意書，同意者可獲過渡安排津貼，視乎職級由3,000元至7,000元不等，不簽署同意書的員工則視作自行離職。

國泰旗下僱員有兩類，即1996年前入職的舊制員工及1996年後入職的新制員工，兩者待遇大不同，國泰今日發出的新合約對舊制員工影響極大。原本舊制員工以月薪計算並享有職級津貼，以一個機艙高級事務長為例，舊制下月薪可達3萬多港元，但新合約取消職級津貼並將底薪封底，相當於同一員工在新約下每月收入減少至少5,000元，月薪減少6分之一。

據了解，國泰共9,000多個機艙服務員中，約有25%為舊制員工，相信新合約對他們的影響頗大。而工會每年會以新舊約與公司就加薪作談判，新合約變相削減工會的議價能力。