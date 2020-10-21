政Whats噏：盧偉國續任西九董事局成員　破公職「六六原則」

政府今日(21)公布，委任新一批西九文化區管理局董事局非公職人員成員，當中已連續做咗6年董事局成員嘅立法會工程界議員盧偉國更打破「66原則」，獲政府委任多一年任期，與其他成員嘅兩年任期有別。有議員直指情況少見，質疑政府有意喺今年到議會大幅度攞撥款，依家安排定一個兼任董事局成員嘅議員做內應，到時方便做游說工作。另外，亦有區議員鬧爆政府今次冇委任油尖旺區議員代表列席之餘，反而委任一個前任又非當區區議員入董事局係「九唔搭八」。

話說「66原則」係政府一直以嚟嘅不成文規定，指一個人唔可以擔任同一個公職超過6年，以及同時唔可以擔任超過6個公職。翻查資料，今次再獲委任一年任期嘅工程界議員盧偉國，自2014年起出任有關職務至今。換言之，新委任已係盧嘅第7年任期，打破往常慣例。

盧回覆本報查詢時指，自己於董事局內係作為議會嘅工程界代表，事前政府亦有接觸佢，討論再委任一年嘅事宜，個人就覺得好平常，而佢亦好開心可以繼續參與西九文化區嘅建設。至於被問到打破「66原則」獲委任係咪同議會延任一年有關時，盧表示相信今次任期係政府經過全盤考慮後嘅決定，而自己亦有好多公職服務，所以都好尊重政府嘅決定。

至於一直有跟進西九文化區項目嘅區議會(第二)議員鄺俊宇就質疑，西九當局今年將會再闖議會「獅子開大口」，大幅度地就文化區內嘅工程申請追加撥款，所以就要事先喺董事局安插定「內應」，必要時喺議會裏面進行游說工作，令撥款得以通過。惟鄺對於今次委員打破「66原則」，都表示「好少見」。

另一方面，按慣例成員名單中應有油尖旺區議會代表，惟今次不但消失於委任名單，取而代之嘅喺前灣仔區議員伍婉婷，呢個安排更畀現任油尖旺區議會副主席余德寶炮轟「九唔搭八」，大斥「就算唔搵油尖旺區現任區議員，搵個前任都好啊，依家仲要搵個前任又係對面海嘅，真係唔知政府諗咩」。

余又鬧爆當局事前冇了解過佢哋意向，覺得今次委任令西九同油尖旺區議會失去咗一個橋樑嘅角色。至於伍回覆查詢時就話，自己早已係西九項目嘅其他委員會擔任多年職務，強調對項目有認識同經驗，並唔係空降落董事局嘅素人啊。其實西九文化區成日都畀人鬧係「爛攤子」，今批新成員有冇能力令個項目起死回身就唔知，相信全港納稅人都只望佢哋唔好再搞出「一鑊泡」，要用公帑填氹就得喇。