賽馬會耆智園推腦退化支援計劃　向117名私家醫生提供培訓

在人口老化持續加劇下，腦退化症更趨普及。賽馬會耆智園推出腦退化症支援計劃，與私家醫生合作，提高他們對腦退化症的認知，以支援50歲或以上懷疑有早期腦退化症人士，從而減慢病情惡化，試驗計劃為期3年。計劃亦會配合5大支援項目，如電子應用程式診斷，利用手機或平板電腦作自我認知測試，為患者即時作初步評估。

賽馬會耆智園總監郭志銳指，耆智園正為117名不同地區的執業私家醫生進行培訓，令全港18區有一半區域提供腦退化症診斷服務。機構亦會提供5大支援項目，包括「智活心智測試」的電子應用程式作初步評估、提供為期兩個月的自我管理小組服務、6至9個月的網上多元化照顧者支援服務、網上支援服務及舉行賽馬會「與耆同行」腦退化症支援計劃網上博覽。

郭表示，計劃希望能夠提高大眾對「腦退化症」的認識，提供更多對患者及其家屬的支援，在病情的初期得到合適的治療及訓練以防病情惡化。首席訓練顧問崔志文建議家人應讓腦退化症患者嘗試獨立自理，而非「事事代勞」，讓患者從生活中訓練。

何小姐現年70歲的母親於前年被診斷出患有腦退化症，她指當時發現母親記憶力衰退，經常「問完又問」，因此到耆智園求診。幸好母親被診斷是早期腦退化症，加上治療又生活自理訓練，惡化速度減慢，情況尚算平穩。