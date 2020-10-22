電動車急增致車位難求　房協推車牌識別系統防濫泊

電動車充電車位已經是「一位難求」，而且更不時被普通車輛佔用。為提升充電車位的管理，房協打算在下年首季前，為轄下其中19個停車場內的35個電動車充電車位，加裝車牌識別系統，可記錄車輛停泊時間，並配合額外收費，希望減少非電動車濫泊的情況。

環境局資料顯示，本港的電動車數量由2010年的僅70輛，在10年間激增至現時14000輛。房協56個停車場提供約200多個電動車充電車位，惟該些車位不時出現遭非電動車長期霸佔情況。為有效提升電動車充電車位管理，房協自去年起陸續為轄下6個停車場，如喜薈、悅海華庭等加裝車牌識別系統，該些車位會特設攝錄鏡頭，可自動識別車牌號碼，並記錄其停泊時間；又增設指定時段額外收取每小時10元的停泊費，望減低非電動車濫泊。

房協高級經理(商業租務）徐勛表示，「不少人笑指電動車車主應另外購置一輛非電動車以應付未能充電情況。」他指電動車是未來一大趨勢，但由於轄下一些舊式樓宇因電壓等問題，無法把所有車位加設充電器；他又指在電動車車位加設車牌識別系統後反應良好，打算在下年首季前，把系統推廣至另外13個停車場。

除了在電動車車位增設識別系統，房協同時亦在入閘位置安裝，免卻駕駛者拍卡出入的程序，現時已有16個停車場完成加裝，另有28個會在來年首季完成，兩裝置互相連結，可自動計算駕駛者需繳付的費用。徐指整個識別系統的成本為每個停車場平均20萬元，未來打算發展雲端預約泊車位、支付費用，來配合智慧城市發展。