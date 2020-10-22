企圖爆竊麗晶花園　男子除罩露賊相

網上近日熱傳一名賊人企圖爆竊短片，片長約1分02秒，日期顯示為2020年10月18日下午2時23分。片段開始見一名年約40歲，戴口罩，蓄短髮，穿深色上衣、藍色短褲及白色運動鞋，身上有一個黑色斜孭袋的男子，在一單位外窺探。

涉事男子其後蹲下，並手持一支約7吋長的鐵匙羹，在鐵閘底部近鎖頭位置有所動作，惟未能成功；由於走廊疑密封，男子其後拉下口罩「抖氣」故露出賊相，再轉向對面一單位，蹲下企圖撬開鐵閘，但他未有發覺該單位門外暗中裝有「天眼」。期間賊人一度站起視察周邊情況，其後又再步回再嘗試撬閘，片段到此終結。東網正向警方查詢案件詳情。

有網民指，事發現場為九龍灣麗晶花園，根據該區畢東尼區議員社交網站貼文指，「畢得悉網上正在傳閱一條疑似賊人踩線的片段，我們已確認片段中為麗晶花園。昨日我們已收到求助，並立即向求助人提供協助。由於案件已交由警方處理，因此我們不便透露詳情，請各位見諒。東尼會全力跟進案件，若大家也有任何被踩線的經歷，請即私訊東尼提供案發座數，謝謝大家。」