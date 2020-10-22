東方日報A1：史上最狠　國泰炒5900人　共削8500職位

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空獲政府「偏幫」注資二百七十三億公帑後，昨竟展開「大屠殺」重組方案，不僅即日停運擁有卅五年歷史的國泰港龍，更削去八千五百個職位，包括裁去五千九百名員工，引發本港史上最大規模裁員，幸存員工亦要經歷無花紅及凍薪厄運。員工斥國泰背信棄義，各界則狠批國泰未盡社會責任，獲逾二百億元注資及七億元保就業計劃的公帑依舊大裁員，懶理員工死活，料會推高失業率零點一個百分點；有議員狠批政府成幫兇，派觀察員進駐管理層卻毫無牙力，又稱不信國泰可向政府償還債務，恐成庫房壞帳。

新冠肺炎疫情嚴重打擊航空業，政府六月破天荒繞過立法會，動用土地基金向國泰「泵水」二百七十三億元，並在第一期保就業計劃下補貼國泰近七億元工資，卻仍無法挽救瀕死的國泰。基於現時每月載客量只剩以往百分之二，國泰昨宣布涉廿二億元的重組方案，包括即時停運港龍業務，並尋求監管機構批准，轉由國泰及旗下廉航香港快運經營大部分航線；削減集團百分之二十四、涉八千五百個職位，並在未來數周裁減五千三百名本地員工及六百名非駐港員工，當中，包括台灣四十名員工。裁員消息一出，國泰城昨日一片愁雲慘霧，所有員工神色凝重，對裁員一事三緘其口，僅稱十分傷感。

國泰預料重組後，明年每月可減少約五億元現金支出。不過，由於現時國泰每月要消耗十五至二十億元現金，加上預料明年上半年客運力仍不到去年四分之一，故即使削減規模後，相信國泰明年每月或仍需消耗十至十五億元現金。國泰主席賀以禮形容裁員是心痛及無奈的決定，感到非常遺憾，又稱希望集團重回增長時再聘回員工，強調完全結束港龍業務後，會聚焦在單一、高質素的國泰，及低成本的快運一同發展。

面對國泰盡𦧲公帑仍展開大屠殺，港府不但輸民心，甚至換來百億元的壞帳。港府當時回應以公帑補貼私人企業時曾解釋，是次注資的投資回報由百分之四至百分之七點五，較土地基金平均回報百分之三點七為高，形容有合理回報目標。但根據航空業的預計，最快要在四年後才能慢慢復甦，而國泰明年六月要向政府償還首筆三厘息，不知是次裁員能為國泰續命多久；另有消息指該筆注資只能幫助國泰捱多兩年以上，而政府並無再注資的意向。

議員鄭松泰直言不相信國泰有能力償還有關債務，該筆款項或成政府庫房壞帳。他又指政府決定注資國泰時，理應已明白疫情無法在短時間內完結，該筆款項料難以短期內追回，直言事件證明財政司司長陳茂波當時稱注資屬「有合理投資回報」的說法是胡說八道，形容是政府投資失利。

曾任國泰航空機師的議員譚文豪則批評政府注資後未妥善監管，認為政府在國泰裁員上會有一定影響力，更有責任推出妥善措施處理窘境，又質疑為何國泰不能先停薪留職，並承諾在航空業復甦時讓員工復工。他憂國泰裁員會引起骨牌效應，誘使其他大企業會跟隨，繼而推高失業率，又稱對港龍停運感可惜，並指事件對業界衝擊十分大。

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