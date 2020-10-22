國泰裁員：工會憂港龍員工難搵工　膳食公司等產業鏈同受拖累

國泰航空大裁員，同時停運國泰港龍航空。工會表示對重組決定感傷感，斥國泰獲政府注資，卻大規模裁員，事前也沒有與工會及員工充分溝通，有違社會期望，誠信及透明度盡失。亦有工會代表憂慮港龍停運會影響膳食供應、飛機維修等產業鏈。

港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻今早(22日)在電台節目表示，不認同國泰的決定，令人難以接受。她批評國泰無誠信，有違集團早前對員工的承諾。她重申，港龍是香港重要資產，集團在疫情下「拆東補西」，無盡力保護員工，有違社會期望。梁指，工會一直向公司反映員工願意犧牲工資和福利，與公司共度時艱，以換取「一個都不能少」，但國泰宣布大裁員前，並無和工會及員工充分溝通，毫無透明度。她續指，就算裁員後，國泰每月能節省5億港元，但不能補回失去的誠信。

梁又指，港龍一向有團結文化，員工視同事為家人，裁員消息突然，同事講再見的機會都沒有，安排相當不理想，並反問政府注資國泰270多億港元，國泰仍然大規模裁員，是否當局期望見到的結果。公司並無特別承諾日後會優先聘請今次被裁的員工，強調工會會與員工走到最後一步，會收集會員意見，再決定下一步行動。

香港民用航空事業職工總會主席李永富則表示，工會對港龍停運感到愕然。目前航空業務整體收縮，擔心被裁員工難以找工。而且，他知道有膳食公司60%生意都是來自港龍航空，憂慮港龍停止營運後，膳食公司生計會受影響；另外亦有3間飛機維修及機艙清潔公司與港龍有關，擔心相關產業鏈會受影響。