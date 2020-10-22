國泰裁員：新合約不平等須續放無薪假　幸存者減薪30%

國泰工會指未有被裁的員工薪酬、福利大減，新合約相當不平等。(何天成攝)

國泰航空削減8500個職位，是史上最大規模裁員，同時停運旗下國泰港龍航空。國泰工會代表指，未有被裁的員工薪酬、福利大減，新合約相當不平等，令員工十分徬徨，期望日後航空業復甦，公司能提供更好的待遇。

國泰空中服務員工會主席王思敏今早(22日)出席電台節目表示，對港龍停運感到傷感，有不少同事被裁，心情低落。她批評國泰獲政府注資，應節衣縮食，而非裁員及停運港龍。況且，公司提出的離職方案談不上慷慨，認爲工會早前提出的自願離職計劃，除了不與強積金對沖外，亦提供3至4個月工資賠償，方案更為慷慨。

王續指，未有被裁的員工「不是好好受」，因為新合約條款差很多，並不平等，當中薪酬減幅最大，最多達30%，又認為目前疫情時期只是過渡，幾年後回復水平，同事期望工會可以爭取更好待遇，包括將新合約有效期改爲兩三年。

國泰航空公司空中服務員工會內務副主席孫德妍則表示，留任員工已經收到新合約，需於14天內回覆，底薪與時薪減幅達14%至36%，福利大減，員工感到徬徨。工會已向公司爭取，不把新合約視爲長期合約，應轉爲短期合約，公司代表稱會向高層反映。

她透露，公司已提出，留任員工需要參與「無薪假計劃」，工會將繼續與公司溝通，不希望出現新一波裁員。