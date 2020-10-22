國泰裁員：議員斥國泰做法狠　停運港龍一年前已有伏筆

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空展開「大屠殺」重組方案，更同時停運國泰港龍航空。有議員指大幅裁員屬意料之內，又指國泰一年前收購香港快運航空，早埋下停運港龍的「伏筆」。

曾任國泰機師的議員譚文豪今早(22日)在電台節目表示，國泰集團早前獲政府注資273億港元，若以市值計，該筆資金幾乎能收購國泰，公司不應單以「商業機構」、「商業行為」之名，大規模裁員，而政府在集團董事局設有兩名觀察員，理應在今次決定上有話事權。他強調，港龍培訓了很多航空業人才，政府有責任保護他們。

譚形容國泰今次做法「好狠」，相信國泰一年前收購香港快運航空時，已為港龍停運埋下「伏筆」。 他認為，國泰可採用停薪留職或放無薪假，避免大規模裁員，當航空業復甦，從業員就可復工。譚擔心，港龍航空停止營運，會造成「骨牌效應」，其他曾獲「保就業」計劃補貼的企業或會倣效。而且，很多周邊商業活動都圍繞港龍營運，憂慮這類公司都會倒閉。

對於政府指港龍必需將航權交還特區政府，不能自行轉讓予其他公司，譚表示，相關航權只有國泰、快運、港航3間本地航空公司可以爭奪，不會交至內地航空公司手上，但擔心政府不會即時處理，導致短期內無航線取代港龍原有航班，相關國家或地區亦不會再預留相關的起飛及降落時間供香港的航空公司使用。