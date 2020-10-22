香港空手道代表劉知名酒後駕駛　認罪判社服令

香港空手道代表隊成員劉知名今年7月在尖沙咀違例泊車，滿身酒氣坐在司機位，警員上前查問為他進行「吹波波」測試後，揭發他體內酒精含量接近法例訂明上限標準的3倍。劉早前承認「在呼氣中的酒精濃度超過訂明限度下掌管汽車」罪，今天(22日)在九龍城法院被判80小時社服令、停牌9個月，並須修讀駕駛改進課程。

31歲被告劉知名，報稱是運動員。他被控於今年7月8日，在加連威老道近嘉蘭圍道路上掌管汽車，而在呼氣中的酒精比例是100毫升中有64微克，超過100毫升呼氣中有22微克酒精的訂明限度。

辯方求情稱，案發時已是深宵時份，人流稀疏，警員向被告調查時，被告並沒有開動車輛，故發生意外的機會頗低。此外，雖然被告並非職業司機，但他身為全職運動員，每當到外地比賽時都會自己駕駛，希望法庭不用他停牌。

裁判官認同被告當時未有移動汽車，情況不算太差，考慮到他背景良好，需要參加訓練，加上報告正面，故判他社服令。惟法庭認為本案沒有特殊情況可豁免停牌，遂下令被告停牌9個月。

案情指，當日凌晨3時許，警員巡經加連威老道時，發現一輛Tesla電動車違例泊車，並看見被告坐在車內司機位，車內有嘔吐物。警員上前欲查問被告時，被告雙眼合上，警員需拍被告膊頭數次，才叫醒被告下車查問，而被告反應遲緩及一身酒氣。警員要求被告進行酒精呼氣測試，發現被告體內酒精含量超標，於是拘捕被告。被告警誡下承認不久前曾喝酒。