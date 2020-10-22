港人到港深醫院覆診最快下月展開　港府每宗資助約380元

港人在港深醫院覆診只需支付相等於醫管局的覆診費用。

新冠肺炎疫情下導致在內地的港人無法返港覆診，立法會上月底通過港府撥款逾億港元，支援居於廣東省的醫管局病人，由港大深圳醫院提供專科或普通科門診覆診服務。港大深圳醫院院長盧寵茂表示，合資格患者只需按醫管局資助水平付費，其餘由港府資助，預料每名患者獲資助330元人民幣，即約380港元，預計最快下月開展服務。

盧寵茂接受《東網》訪問時表示，現時居於廣東省的香港病人大約有1萬8千至3萬8千人次，而港大深圳醫院的服務量能達190萬人次，以上限3萬8千人次計算，即居廣東省的香港病人只佔該院服務量的2%。他指出，該院700名醫生及1500名護士均全部配合參與工作，現時兩地相關部門每天均進行視像會議，商討服務上的細節。

他表示，該院的專科門診平均費用為430元人民幣，而醫管局病人覆診連藥費約100元人民幣，預料每名病人平均獲資助330人民幣元。病人的專科門診求醫亦有限制，若患者本身到心臟科進行覆診，但因眼睛不適欲到眼科求診，便需全數支付眼科的費用。

盧又指，該院會在獲病人授權後，向食物及衞生局轄下的電子健康紀錄統籌處索取病歷紀錄，統籌處會透過電子傳送方式交予該院，指定人員才有權查閱資料，當中傳送的資料只有文字版報告，不包括X光等影像，並會與醫管局進行資訊科技方面的交接工作，保障病人私隱。