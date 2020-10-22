黎智英稱國安法令社會穩定言論垃圾　學者轟顛倒是非滿口歪理

黎智英認為，有人指立法為香港帶來好處和維持繁榮穩定的說法完全是垃圾。

港區國安法實施近4個月，香港社會有回復平靜的迹象，不過，涉違反港區國安法的壹傳媒黎智英今早(22日)在社交平台直播稱，國安法立法為香港帶來好處和維持繁榮穩定的說法「完全是垃圾」，有學者及時事評論員狠批黎智英顛倒是非黑白和滿口歪理，若黎去年修例風波期間未有涉及煽動他人作出違法行為，中央毋須介入並就港區國安法立法，以平息暴亂。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，黎智英的言論顛倒是非黑白，因為實質情況是，去年修例風波觸發的示威浪潮令香港陷入無政府狀態，若情況持續到今年，恐怕會嚇怕不少投資者，令外國投資者寧願選擇撤資，轉到鄰近的亞洲地區例如新加坡，也不願繼續留港發展業務。

陳續說，港區國安法立法與黎智英等反中亂港份子有很大程度關係，若然黎旗下的蘋果日報去年未有涉煽動他人作出違法行為，修例風波在社會產生的破壞性也不會太嚴重，他相信中央也不用出手立法，港府只須自行就《基本法》第23條立法便可應對暴力場面。

時事評論員陳雲生亦批評，黎智英涉及國安法的言論滿口歪理，並在香港經濟逐漸回復平穩之際「潑冷水」，盡顯其醜態一面。陳認為，香港過去23年遲遲未就23條立法，直到去年發生一連串的黑暴事件，才迫使中央干預和介入，黎作為傳媒人，不應鼓吹暴力和扭曲事實，理應分清是非黑白。

另外，黎智英提及下月舉行的美國總統大選，認為今次選舉不止對美國重要，對全球也非常重要，個人希望現任總統特朗普能勝出選舉，因特朗普現時應對中國的手法是正確。