施壓令智障男簽約　健身中心敗訴須賠7萬元

去年遭消費者委員會點名譴責的銅鑼灣健身中心Legend Fight & Fitness，之前用FFG Plus名稱經營期間，涉嫌透過騷擾和施壓等手段，迫使一名輕度智障和患自閉症的男子簽署先後簽署共值約6萬港元的合約。事主父親今年5月入稟區域法院要求法庭宣布合約無效並索償，因被告沒有抗辯，區院今（22日）直接判他勝訴，下令撤銷有關合約、被告須向原告賠償7萬港元，原告並得訟費。

事主由父親代表入稟興訟，被告是CWB168 Limited經營的Legend Fight & Fitness（前稱為Fight Factory Gym（銅鑼灣）有限公司經營的FFG Plus）。被告方今日並沒有人到庭應訊。

據原告入稟狀表示，事主屬法例訂明的精神上無行為能力人士，而被告事發時用「FFG Plus」名稱在羅素街8號7樓經營健身中心。2017年11月15日，事主與被告簽了一份約值1.4萬港元的兩年會籍合約，同日事主父親發現事件即向被告投訴，並出示精神科醫生報告，證明事主患有自閉症及輕度智障，要求取消合約。

被告遂同意將會籍縮減至1年及退回約5800港元，並承諾不再向事主推銷會籍或任何私人教練課程。但於2018年4月，事主在被告職員騷擾及施壓下，重新簽了兩年會籍合約，另簽了價值5.2萬港元的私人教練合約。事主父親於是再到中心投訴，指對方違反承諾要求把所有合約一併取消。而事主為免再被施壓簽約，當日之後已再沒到該中心。