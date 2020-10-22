國泰裁員：「大屠殺」式炒5300人　懷孕港龍空姐哭訴無良心

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空昨宣布，停運國泰港龍航空，並大幅裁員5300名本地員工。有懷孕4個月、任職10多年的港龍空中服務員今（22日）表示，近大半年僅獲底薪，生活壓力大增，暫時雖未收到解僱信，有傳資方會待她放畢產假才正式解僱。對於資方一夜間「大屠殺」式解僱所有港龍員工，她不禁哭訴公司無良心，稱不少同事願意停薪留職，與資方共度眼前難關，料不到突然會被放棄，「呢到係講緊2000幾個crew（空中服務員）同家庭」。

懷孕的港龍空中服務員Joey在電台節目中指出，過往資方要求員工忍耐，與其共度時艱，亦曾試過時薪僅獲上調1%，即增加約0.8港元，但不少員工相信未來一定會好轉，願意共同「捱落去」，惟直至今時今刻卻被公司離棄，她忍不住哽咽地說：「係好無良心嘅公司先會做得出」。她又提到，疫情下停工近大半年，加上懷孕已有4個月，經濟壓力大增，期望資方可待生產過後，結算產假才正式解僱她，讓她可繼續領取底薪及醫療卡等福利。

另一年資約10年的港龍空中服務員Cat指出，員工猶如一個大家庭，想不到「一覺瞓醒成間公司消失」，至今心情仍十分沉重。她又指，港龍過去如同國泰的「二奶」，不少港龍原有特色均被換掉，例如制服及飛機等，相信港龍停運是商業決定，國泰或認為港龍已無價值，認為「講感情對商業社會無意義」。

Cat續指，港龍因規模較小，不時會在航班上遇到同一班同事，關係較為密切，認為港龍的人情味無法被取替，相信對於員工而言，事件發生後最不捨得的應是一眾同事。她又提到，現時難以重返航空業，但賠償方案應做到合情合理，讓被裁員工暫時毋須擔憂生活，又指早前獲資方告知可延長員工優惠機票半年，直指「講出黎都笑死人」，因現時根本無法外遊。

年資約3年的Sammi亦指，心情尚未平伏，形容港龍停運有如「單方面個男朋友死咗咁」，因公司內部軟件在電話内一夜消失，並提議被裁員工以速遞方式歸還制服，似乎不欲她們返回公司。