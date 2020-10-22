鄭若驊丈夫潘樂陶僭建罪成提上訴　原訟庭押後判決

律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶，其名下小欖海詩別墅獨立屋涉嫌僭建水池及排水系統，遭票控違反《建築物條例》，去年4月於裁判法院被判罪成，罰款2萬港元。潘今天（22日）向高院原訟庭上訴，要求法庭撤銷定罪。法官杜麗冰聽取控辯雙方陳詞後，決定押後判決。

本案上訴人潘樂陶，被控在2017年4月2日至2018年1月9日期間，未獲批准便在其別墅內建造一個4.65米長、2.5米闊、1.24米高的水池構築物。控辯雙方同意，本案的爭議點，是水池工程是否屬條例規定要先向建築事務監督申請的「建築工程」。

代表上訴人的大律師表示，控方提出檢控，是建基於屋宇署測量師潘玉龍的專家證供。不過在審訊時，其證供並不被原審裁判官接納。原審裁判官僅得屋宇署人員測量的數據資料，並不足以證明涉案水池構築物，屬條例定義下的建築工程。

至於控方大律師就反駁指，審訊時辯方專家證人劉志宏博士雖指水池不會危害建築物安全，但劉並無實地查看水池，只是在水池被拆卸後，才到倉庫查看水池的部件，然後作出計算。控方指原審裁判官並不應採納劉的專家證供。

而劉的證供對本案的意義，是他也認同涉案的水池工程有可能影響建築物結構安全，需要事先作出評估。在這情況下，有關工程便屬要經建築事務監督審核的建築工程。

今日潘樂陶有親身到法庭應訊。他在審訊完畢離開法庭時，一時失足差點絆倒，幸好得到其律師及時扶住。