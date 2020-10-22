調查指65%網頁及手機程序無圖説　阻礙視障人士閲讀

新冠肺炎疫情下，全球生活模式轉向網絡世界發展。香港失明人協進會進行一項調查發現，了解12個國家或城市的無障礙網頁及手機程式，發現超過65%網頁沒有為圖片提供文字描述，導致視障人士使用發聲軟件瀏覽時無法理解當中內容。該會呼籲各地政府應以立法完善無障礙服務，方便視障人士接收資訊。

該問卷調查由18年9月開展，了解12個世界盲人聯會亞太區成員國家或城市的無障礙網頁及手機程序，包括澳洲、中國、香港、日本、老撾、馬來西亞、蒙古、緬甸、菲律賓、南韓、泰國及越南。

調查發現，澳洲的無障礙網頁及手機應程式的標準最高，以2分最高為例，澳洲達1.75分;其次是南韓，達1.57分；香港則排第三，達1.48分。但綜觀而言，12個國家或城市的網頁及手機程式的無障礙程度均未如理想，65%網頁沒有為圖片提供文字描述；50%的網頁未能單靠鍵盤控制畫面。

香港失明人協進會會長莊陳有表示，今次調查別具意義，尤其在疫情之中，當生活模式轉向虛擬網絡進發，最能體現網頁無障礙的重要，如無障礙標準未達完善的話，殘疾人士便容易被排拒於教育、就業、以及醫療、銀行等的公共服務以外，連基本購物也會遇到障礙。協會希望各地政府以立法推動無障礙，確保社交網頁達至無障礙的標準。