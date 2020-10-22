網民熱話：銅鑼灣鬧市走捷徑　的士「橫過」行人路

的士在行人路「掂行掂過」，途人側目司機亦視若無睹。

職業司機工作雖然分秒必爭，但亦要遵守交通規則。昨日(21日)有網民在銅鑼灣目擊一架的士竟駛上行人路走捷徑，離譜程度令人咋舌，有網民「睇唔過眼」，隨即向1823作出舉報。

現場是銅鑼灣軒尼詩道崇光百貨門口交通燈位前，事發於昨日下午2時，目擊網民Mark Leung將片段上載網上，更以「大家睇吓，我唔多講啦！」為題，似乎對此情況非常無奈。片段開始，的士駛近已亮起綠燈的交通燈口，但的士沒有選擇繼續向前駛，反而緩緩左轉，駛上站滿途人的行人路，再轉入行人路另一方記利佐治街。其行徑亦令途人側目，但司機一於少理。

網民質疑司機的駕駛態度，「黐x線，揸26(電單車)都無佢咁癲」，有人懷疑是「大陸黑工揸的士」，亦有人指要作出投訴，絕不能姑息，「送他一程！免得日後再遺禍人間」，不過有網民更反應快，表明已1823作出投訴。

警方發言人指，接獲投訴指有網上片段顯示一輛在軒尼詩道555號附近懷疑駛上行人路，對行人構成危險。港島總區交通部人員正積極調查案件。警方呼籲駕駛人士留意交通標記和指示，以免違反交通法例及造成危險。

網民有話說

Ken Chan：的士司機超技術，個牌淘番嚟？

Chan Chan：依家啲人駕駛態度...唔X理人感受，阻人無問題，最緊要自己方便

Kit Wai Liu：正常一個駕駛者，應該唔會咁做

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