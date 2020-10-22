港大研究指優勢模式支援個案　有效為精神病患者建立自信

香港大學社會工作及社會行政學系早前研究不同精神健康的醫療模式所帶來的成效。研究發現，與傳統的醫療模式相比，「優勢模式個案管理」提升了18至59歲、受精神健康問題困擾的人士在復元目標的達致程度，亦有助60歲以上的參加者在個人復元和提升希望感方面的進展。

研究團隊在2018年招募了209名患有抑鬱症、焦慮症、思覺失調或躁鬱症的患者，年齡介乎18至60歲以上，並分為兩組，其中一組使用着重服務對象個人優勢與可用資源的「優勢模式個案管理」治療模式，另一組則是用常規模式，並利用1年時間進行評估，會分別在治療前、第6個月與第12個月收集他們的希望感、社區融合度、與社工的關係等。

以往對精神健康的治療會把焦點放在問題上，「優勢模式個案管理」治療模式則針對個案的需要、願望與目標，制定更具方向性的復元計劃，並透過小組督導、實地探訪、評估表等5大工具。在浸信會愛羣社會服務處工作一年的社工指，以往的模式會要求個案分享自己的經歷，不少個案不太情願，但在新的優勢模式下，個案可參與花藝班、園藝班等，更能建立關係。

有思覺失調患者表示，以往見社工時想法會負面，現時使用新方法，自己更有目標。香港大學社會工作及社會行政學系教授謝樹基指，優勢模式強調個案要進入社區；又強化個案對自己未來的目標，從而針對性進行心理支援。他指優勢模式對情緒低落的患者、對於復元後自信低的個案較有效，但他強調模式是切入手法，不宜獨立使用，個案仍需配合藥物治療。