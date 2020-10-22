本港旅遊業有機會被對手抛離　智庫促港府牽頭謀轉型

疫情下各地實施邊境管制措施，旅遊等相關行業進入「冰封期」。有智庫今（22日）發表研究報告，預計今年訪港旅客人次及總消費將是20年來最差，認為本港旅遊業面對客源市場單一化、高消費的掃貨客未能帶來高增值效用等，已陷入樽頸危機，有機會被其他地區拋離，促請政府擔當主導角色，聯同業界及早謀求轉型，重塑健康和可持續的生態圈。

有關報告檢視本港旅遊業過去20年的發展，發現業界陷入樽頸危機，最近10年訪客人次的年均增長率跌至5%，明顯低於部分鄰近亞洲地區，前景堪憂。報告又提到，內地旅客自2014年自佔整體旅客人次75%以上，擔心情況持續會令業界養成慣性，未來一旦缺乏創新思維，便有可能流失原有客源，亦難以吸引新客源，導致行業收縮。

報告亦發現，內地旅客消費較多用於購物，去年購物開支佔其總消費約70%，但較少購買本地製造產品，令相關的零售收益很多時沿供應鏈流向外地，對本港經濟貢獻有限。另外，近年旅客量雖有增加，但卻未能推高就業人數，以2018年為例，旅客人次和消費均有上升，惟零售業創造的職位卻較2014年流失逾萬個，可見旅客增加未必可創造相應的職位數目，而旅客減少則會令不少職位岌岌可危。

該智庫認為，本地旅遊業若不徹底思變，將被對手拋離，建議政府把重振旅遊業列為優先政策議程，牽頭促成業界及相關私營機構等合作，聯手整合傳統旅遊產品，以及發掘潛在旅遊資源等，以提升市場競爭力。