七旬翁不滿前妻結新歡　淋腐液施襲囚12年半

七旬翁因不滿年輕20年的前妻結交新男友，先在公眾地方襲擊她，在保釋期間又因遭諷「又老又無用」，再到她工作的理髮店向她潑通渠水，更波及男途人。涉案老翁早前承認一項有意圖而淋潑腐蝕性液體及兩項襲擊罪，今(22日)在高院被判監12年6個月。法官引述背景報告指，被告因感到被背叛及絕望而犯案，直言曾想過殺死女事主再同歸於盡。法官形容被告行為冷血，令事主身體及心理嚴重創傷，毀了她的一生。

現年71歲被告鄒景文，報稱退休。他承認於2019年5月17日，在坑尾村輕鐵站月台襲擊其前妻張成花，並於2019年6月13日，在天水圍天湖路嘉湖新北江商場一樓向張淋潑硫酸，以及在同日同地襲擊一名姓曾男子。

女事主張成花年約50歲。據被告的背景報告顯示，事主原居在內地，20多年前於深圳認識被告，二人墮入愛河並在內地結成夫婦，育有一子一女。張其後亦遷居香港，一家同住。但後來被告的裝修生意滑落，需要賣樓套現，最後更陷破產。

至2009年兩人簽字離婚，不過被告坦言此舉只為申請綜援，二人關係仍然良好並一同居住。可惜好景不常，張隨後與其他異性發展關係，對被告態度愈趨冷淡，更不時出言譏諷他年老，兼無錢又無用。到去年5月17日早上，他為了教訓張便當街拳打她。但她事後不發一言便搬走與新男友同居，被告深感絕望，便在去年6月13日淋她通渠水，曾想過殺死她之後再自殺。

辯方律師求情指，被告犯案只是出於不滿及妒忌，事後深感後悔，並再次向兩名事主道歉。

法官判刑時，形容本案案情是同類案件中最嚴重，被告在過程中一直追着事主淋硫酸，更曾拉開她的衫傾倒，又阻止她沖水，令事主全身28%皮膚燒傷，心理亦受嚴重創傷。無論被告有着甚麼經歷或感受，也不能合理化如此冷血的襲擊。