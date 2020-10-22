懲教署四會強烈譴責邵家臻張超雄　發死人財達政治目令人不齒

人稱「阿十」的越南籍露宿者黎民十，日前在懲教署轄下的小欖精神病治療中心疑用長褲纏頸自殺身亡，議員邵家臻及張超雄認為事件有多個疑點，指在囚人士身穿短褲，沒有長褲可以纏頸。懲教署全部四個工會及協會就邵及張連日來發放失實的信息，抹黑懲教人員，誤導公眾的手法，作出強烈譴責。對於二人不斷製造事端混淆公眾，利用事件抹黑懲教人員，發「死人財」達其政治目的做法感到不齒，四會表示非常不滿，並保留追究權利。

四會指懲教署一直確保一個安全及穩妥的羈押環境，防止在囚人士自殘更是懲教人員每天面對的挑戰，重中之中的工作。面對決心尋死的在囚人士，懲教人員會用盡所有可行措施去防止悲劇發生。但如不幸出現成功自殺個案，署方會即時根據機制將事件轉交警方跟進，日後亦會召開死因裁判法庭，在調查期間，署方或懲教人員不能向外界透露案件詳情，以免影響進行中的司法程序。

四會續謂，不幸地，兩位議員沒有理會這個基本的常識，不斷要求署方展示閉路電視片段及事發地點相片，真令人匪夷所思。他們更在沒有實質證據的情況下，公開質疑在2020年服刑期間在囚人士死亡個案，不論是因病去世和自殺個案，都是疑點重重。邵家臻更在其社交平台錯誤引導公眾，指過往死因裁判法庭研訊期間所作出的裁決，可在沒有陪審團下作出裁斷，這是一個不折不扣的誤導，亦令外界質疑懲教人員的誠信及司法體制的可靠性。

懲教署四個協會及工會分別是香港政府華員會懲教署職員分會組別聯席會議、懲教事務職協會、香港懲教人員總工會及香港懲教署懲教助理總會。