社署兒童院男教師涉多次非禮　女學員：不敢當場反抗

社會福利署兒童院舍內一名男教師，涉嫌於去年初多次在院舍內非禮一名16歲少女。他否認3項非禮罪，案件今天（22日）在西九龍法院開審。少女供稱被告指導她上體育課時，以按摩和拉筋等藉口，去碰觸她的臀部、胸脯，更曾伸手入衣衫內掃背，惟少女礙於被告的身份，不敢當場反抗。

57歲被告關志剛，報稱任職教師，他被控於2019年1月至3月期間，在新界散石灣北路3號的屯門兒童及青少年院某課室內，分別3次非禮女子X。

法庭播放X的會面錄影中，X稱呼被告為「關Sir」或「關副校」，並指被告是體育老師。某次上體育課，X因為背部舊患而拉筋舒展時，被告提議為X按摩背部，X感到不適，卻不懂拒絕，故順從被告要求而躺下。被告初時用按摩球，後來改用手去按摩，更伸手入X衫內，沿背往上掃至胸圍帶，過程約1分鐘。

另一次經歷同樣是X正俯臥拉筋時，被告假意協助X，卻從後用手按在X的背部接近乳房位置，長達近半分鐘。X又指，被告曾趁著她做倒立動作時，觸碰其臀部。

X表示被告會趁無人注意時非禮她，致她感到不適和害怕。雖然X知道被告身為教師的作為不正確，惟礙於對方身份及避免尷尬，才不懂抗拒。最終X鼓起勇氣向另一名院舍教師投訴。